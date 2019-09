Cerca de 900 passageiros da SATA em risco de ser afetados por furacão "Lorenzo"

Cerca de 900 passageiros de voos do grupo SATA deverão ser afetados na quarta-feira pela passagem do furacão "Lorenzo" pelos Açores, segundo uma estimativa do gabinete de emergência da operadora aérea divulgada à agência Lusa.O grupo SATA reuniu esta segunda-feira o seu gabinete de emergência para tomar medidas que visam minimizar os eventuais impactos que a passagem do furacão "Lorenzo" pelos Açores venha a provocar nos voos programados.Segundo o porta-voz do grupo SATA, António Portugal, em função do provável percurso do furacão - que "deverá afetar maioritariamente" as ilhas do grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) e Ocidental (Flores e Corvo) -, foram tomadas medidas de precaução em termos de instalações aeroportuárias e da frota da Azores Airlines e da SATA Air Açores.De acordo Com António Portugal, o gabinete de emergência da SATA, presidido pela vogal do conselho de administração Ana Azevedo, referiu que, além de estarem já "quantificados os voos e passageiros que poderão ser afetados por essas irregularidades operacionais", já está "providenciada a respetiva proteção ou reencaminhamento ainda no dia e nos dias subsequentes".Estima-se que, no caso da Azores Airlines, que assegura as ligações do arquipélago com o exterior, sejam afetados 500 passageiros nos voos com as ilhas do Pico e Faial, nos dois sentidos.No caso da SATA Air Açores, que garante as ligações interilhas, Flores, Corvo, Faial, Pico, Graciosa e São Jorge deverão ser atingidas, estimando-se que 400 passageiros sejam afetados.O grupo SATA prevê a possibilidade de se realizarem "alterações no plano operacional que visam colocar rapidamente nos seus destinos os passageiros dos voos que eventualmente possam ser afetados pelo furacão".O furacão "Lorenzo", que esta segunda-feira passou à categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, encontrava-se de manhã a aproximadamente 1.800 quilómetros a sudoeste dos Açores, mas está prevista uma "diminuição da intensidade nos próximos dias".Segundo um comunicado emitido esta manhã pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), às 09:00 o furacão -- que na noite de domingo era descrito como de categoria 4 e já teve outras classificações - deslocava-se "para norte/nordeste a uma velocidade de 20 quilómetros por hora".A escala de Saffir-Simpson mede a intensidade dos furacões entre os níveis 1 e 5, sendo 5 o nível mais intenso."Mantendo-se as previsões da trajetória, o centro do furacão deverá passar muito próximo do grupo Ocidental (Flores e Corvo), afetando assim todo o arquipélago na próxima quarta-feira", lê-se no comunicado assinado pela meteorologista Elsa Vieira, da delegação dos Açores do IPMA.No entanto, "devido à distância a que o furacão se encontra", o IPMA reitera que "existe ainda incerteza relativamente à trajetória exata e à respetiva intensidade com que poderá atingir o arquipélago".Um novo comunicado do IPMA será emitido esta noite às 21h00 locais (mais uma hora em Lisboa).