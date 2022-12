Proteção Civil registou 526 ocorrência entre as 16h00 de domingo e as 07h00 de hoje

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 16h00 de domingo e as 07h00 desta segunda-feira em Portugal continental 526 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria no norte do país.

"Não há ocorrências com gravidade. [Hoje] Têm estado a ser registadas ocorrências sobretudo na região Norte devido à precipitação e vento. Principalmente nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro", disse à Lusa o comadante Pedro Araújo, da ANEPC.

A maioria das situações dizem respeito a quedas de árvores (202), inundações (116) e limpeza de vias (104), adiantou.

As 526 ocorrências envolveram 1.979 operacionais e 725 veículos.

No que diz respeito a Lisboa, Pedro Araújo referiu que "ainda está calmo", prevendo-se que o quadro meteorológico se agrave a partir das 21h00, sendo que o período "mais crítico será entre as 00h00 e as 12h00".

De acordo com a página oficial da ANEPC, pelas 08h20 estavam ativas 28 ocorrências relacionadas com meteorologia adversa, mobilizando um total de 72 operacionais e 85 meios.

Das 32 ocorrências ativas, cinco eram em Lisboa, cinco em Aveiro, cinco no Porto, quatro em Viana do Castelo, quatro em Coimbra, três em Castelo Branco, duas em Viseu, duas em Évora, duas em Viseu, uma em Braga, uma em Leiria e uma em Faro.

A maioria das ocorrências estavam relacionadas com quedas de árvores, inundação de estruturas ou superfícies e limpezas de via e sinalização de perigo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje e terça-feira 14 distritos sob aviso laranja devido à previsão devido à previsão de chuva persistente, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada.

Sob aviso laranja estão os distritos de Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Portalegre e Braga.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga estão igualmente sob aviso amarelo até às 15h00 de hoje e Faro e Beja entre as 12h00 e as 15h00 de terça-feira por causa do vento forte.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

No domingo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou a população para a continuação do mau tempo até terça-feira, com chuvas e ventos fortes, reforçando o pedido para uma condução defensiva ou não atravessar zonas de cheias.