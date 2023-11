Quase 500 ocorrências registadas em Portugal continental devido ao mau tempo

Portugal continental registou, entre as 0h00 e as 16h00 desta quinta-feira, 477 ocorrências relacionadas com o mau tempo, das quais 354 na zona da Grande Lisboa, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Num primeiro balanço, tinham sido registadas entre as 0h00 e as 12h00 desta quarta-feira 72 ocorrências relacionadas com o mau tempo, com as regiões de Coimbra, Lisboa e Setúbal a serem as mais afetadas, de acordo com a mesma fonte.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) detalhou que as ocorrências registadas até às 16h00 dizem respeito a inundações (283), limpeza de vias (99), queda de árvores (42), queda de estruturas (42) e movimentos de massa (11), devido à forte precipitação.