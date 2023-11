Quatro desalojados devido a inundações no distrito de Braga

Quatro pessoas, três em Amares e uma em Barcelos, no distrito de Braga, ficaram este sábado desalojadas devido a inundações resultantes do mau tempo que assola o país, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Cávado.

Ainda segundo a mesma fonte, as pessoas desalojadas, que não sofreram ferimentos, encontraram abrigo na residência de familiares.

Ainda no distrito de Braga, em Vila Verde, uma quinta de eventos ficou inundada entre as 7h00 e as 12h00 devido ao aumento do caudal do rio Homem, disse à Lusa o responsável daquele equipamento de restauração, José Silva.

A subida das águas danificou diversos equipamentos da quinta, acrescentou a fonte que confirmou não ter nenhum evento agendado para este fim de semana.

Os bombeiros locais compareceram no local durante a tarde, após o rio recuperar o seu caudal, para os trabalhos de remoção da água, situação que José Silva estima "ir durante muitas horas".