Quinta-feira de sol e céu limpo traz descida das temperaturas mínimas

Norte e Centro.Lisboa vai contar com 17 graus de mínima e 28 de máxima. Já no Porto os termómetros vão variar entre os 13 e os 24 graus.Para o arquipélago da Madeira, a previsão aponta para céu pouco nublado e 26 graus de máxima para o Funchal e Porto Santo.Já para os Açores, o IPMA prevê céu parcialmente nublado e 26 graus para Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Horta e Santa Cruz das Flores.