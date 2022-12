Restabelecida circulação na linha de Cascais com paragem na estação de Algés

A estação de Algés, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, está novamente em funcionamento para os comboios da linha de Cascais, depois de encerrada devido ao mau tempo, informou esta quarta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

Numa nota publicada na rede social Facebook, numa atualização às 20h00, a IP referiu que está "restabelecida a circulação com comboios a efetuarem paragem na estação de Algés" na linha de Cascais.

A câmara de Oeiras tinha adiantado à Lusa, durante a tarde desta quarta-feira, que contava concluir até ao final do dia os trabalhos de limpeza na estação de Algés.

O vice-presidente da autarquia, Francisco Gonçalves, adiantou que os trabalhos de retirada de água do túnel da estação de comboios de Algés estavam praticamente concluídos e que a reabertura dependia da intervenção da IP e da CP.

Numa última atualização sobre os condicionamentos à circulação na rede viária, feita às 18h00, a IP deu nota da abertura ao trânsito da Estrada Nacional (EN) 8, entre Odivelas e Loures, bem como da EN250, na zona de Frielas, as duas últimas vias reaberta ao trânsito, depois de durante a tarde ter sido reposta a circulação na EN248, em Arruda dos Vinhos, entre os quilómetros 15 e 17.

No distrito de Lisboa mantém-se ainda cortes na Estrada Nacional (EN) 9, entre Ponte Rol e Torres Vedras; na EN250, entre Catujal e Sacavém; na EN115, na Rotunda das Oliveiras e das Lebres, e na EN115-2, entre Maxial e Ermejeira.

De acordo com a empresa há ainda a registar novos cortes de estrada no concelho de Coruche, no distrito de Santarém, nomeadamente na EN119, entre Biscainho e Quinta Grande. Neste distrito estão ainda afetadas a EN114, em Coruche, com corte da circulação na Estrada de Meias e na ligação da EN114 com a EN251 em Azervadinha. A EN119 está fechada entre os quilómetros 43 e 55, enquanto a EN118 está cortada em ambos os sentidos entre Tramagal e Santa Margarida. A EN365 está cortada entre Vale Figueira e Pombalinho.

No distrito de Portalegre há também a registar novos cortes na EN243, entre Monforte e Barbacena, e na EN246-1, na Alameda dos Freixos, que liga Marvão a Castelo de Vide.

Neste distrito mantém-se ainda as restrições no Itinerário Principal (IP) 2 em Monforte, como na EN3, na Barragem de Montargil; na EN243, em Fronteira e na Ponte de Fronteira; na EN244, em Avis; na EN246, em Arronches, e na EN373, fechada no sentido Campo Maior-Elvas, e ainda em Elvas, a EN246.

No distrito de Évora, onde estavam condicionadas a EN2, em Mora, e a EN251, entre o Couço e Mora, registam-se agora cortes entre Monte da Barca e Mora.

O aviso amarelo de chuva para o continente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera terminou às 21h00 de quarta-feira, não prevendo depois, inclusive na quinta-feira, avisos semelhantes.

A chuva intensa e persistente que caiu na terça-feira causou mais de 3 mil ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas, afetando sobretudo os distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre e Santarém.

No total, há registo de 83 desalojados, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), e o mau tempo levou também ao corte e condicionamento de estradas e linhas ferroviárias, que têm vindo a ser restabelecidas.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, situação que está regularizada na maior parte dos casos. Em Campo Maior, no distrito de Portalegre, a zona baixa da vila ficou alagada e várias casas foram inundadas, algumas com água até ao teto, segundo a Câmara Municipal.