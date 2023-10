Rio Vez galga as margens e inunda zona histórica de Arcos de Valdevez

O rio Vez, em Arcos de Valdevez, galgou esta quinta-feira as margens e inundou a zona histórica da Valeta, invadindo um estabelecimento comercial e o rés-do-chão de algumas habitações, disse o comandante dos bombeiros voluntários.

Contactado pela agência Lusa, o comandante dos bombeiros voluntários de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, Filipe Guimarães, adiantou que além da freguesia da Valeta, o rio Vez submergiu os pontilhões (pequenas pontes) de Gondoriz e Rio de Moinhos, impedindo a circulação rodoviária.





A zona histórica da Valeta, encontrava-se sem água, cerca das 11h00, depois de ter sido inundada, durante a madrugada, pelas águas do rio Vez, disse o vereador da proteção civil municipal.

Em declarações à agência Lusa, Olegário Gonçalves adiantou que as cheias naquela zona do concelho de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, foram causadas pelas descargas da barragem de Touvedo, no concelho de Ponte da Barca que, "cerca das 06h30, debitava 500 metros cúbicos de água, por segundo".



Segundo o vereador com o pelouro da proteção civil municipal, os pontilhões (pequenas pontes) de Gondoriz e Rio de Moinhos, continuam cortados à circulação rodoviária.

Durante a noite, os bombeiros de Arcos de Valdevez, foram chamados a retirar uma viatura abandonada pelo condutor no pontilhão de Gondoriz.

"O condutor arriscou passar e foi travado pela água", explicou Filipe Guimarães.

O comandante adiantou que a ligação rodoviária entre Britelo, em Ponte da Barca e Soajo e Ermelo, em Arcos de Valdevez, está cortada junto à antiga estação hidroelétrica devido a uma derrocada de grandes dimensões.

Filipe Guimarães acrescentou que entre as 23h00 de quarta-feira e as 08h00 desta quinta-feira, registaram-se 12 ocorrências.

Além das cheias, os bombeiros acorreram a situações de quedas de muros e árvores, entre outras.

No concelho de Viana do Castelo, fonte dos bombeiros sapadores adiantou que entre as 00h00 e as 08h00 foram contabilizadas sete ocorrências, entre elas, um deslizamento de terras junto à Estrada Nacional (EN) 13, perto da Escola Básica e Secundária de Monte da Ola, levantamento de tampas de saneamento que não aguentaram a pressão da água e quedas de árvores de médio porte.

O distrito de Viana do Castelo esteve hoje, até às 09h00, sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Braga e Vila Real vão estar sob aviso laranja por causa da chuva até às 09h00 desta quinta-feira enquanto Viseu, Guarda, Aveiro e Coimbra até às 15:00.