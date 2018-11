Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo de magnitude 5,2 registado ao largo de Peniche

Abalo terá sido sentido no concelho da Figueira da Foz e em diversas localidades.

07:17

Um sismo de magnitude 5.2 na escala de Richter foi registado ao largo de Peniche.



O abalo terá sido sentido no concelho da Figueira da Foz e em diversas localidades dos distritos do Porto, Braga, Coimbra, Leiria e Lisboa.



Segundo informações do IPMA, o sismo não terá causado danos ou materiais.



O epicentro localizou-se a cerca de 480 quilómetros a oeste de Peniche.