Situação no rio Douro no Porto está controlada e não é preocupante

O caudal do rio Douro, no Porto, não subiu durante a noite e madrugada deste domingo, não sendo expectável que o rio galgue as margens.



As previsões davam conta do agravamento das condições meteorológicas, prevendo-se a ocorrência de cheias nas zonas ribeirinhas do Porto, mas, esta manhã, contactado pelo Correio da Manhã, o capitão Rui Santos Amaral, da Capitania do Porto do Douro, explicou que, durante a noite, os caudais não subiram, não se prevendo, portanto, cheias durante o dia de hoje.





O momento mais crítico poderia ser o de mais logo na preia-mar das 22h49, no entanto, tendo em conta, os níveis desta manhã, não é expectável a subida do Douro. A Capitania do Douro, o Centro de Previsão e Prevenção de Cheias e a Câmara do Porto estão a acompanhar a evolução da situação.