Sol vai raiar entre as nuvens no dia de Natal

O sol vai raiar entre nuvens, num dia em que o céu estará pouco nublado, esta quarta-feira, dia de Natal.





No entanto, de acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), a p

artir do final da tarde, espera-se um aumento gradual de nebulosidade do

litoral para o interior, com possibilidade de períodos de chuva fraca









Para Lisboa são esperadas máximas de 17 graus Celsius, 20 para o Porto e 21 para Faro.

