Os primeiros dez dias de agosto vão ficar marcados por uma vaga de calor intenso. Para esta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca sob aviso vermelho os distritos de Braga e Bragança. O Nordeste transmontano permanece esta terça-feira também sob risco máximo devido ao calor.





Para esta segunda-feira, a indicação é de temperaturas a rondar os 40 graus na maior parte do território. Em Castelo Branco, a previsão é de 41 graus, em Beja e Évora de 40, enquanto Braga, Bragança, Vila Real, Santarém e Portalegre vão contar com 39 graus. Lisboa é também atingida pela vaga de calor, com 37 graus. Em Coimbra são esperados 34 graus e em Faro 31. Porto e Aveiro, com 29 graus, são as únicas capitais de distrito abaixo dos 30. Para esta terça-feira há uma pequena descida da temperatura máxima, com exceção do Nordeste transmontano.