Alerta vermelho no Norte do País com temperaturas a chegar aos 40 graus

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) espera para esta segunda-feira "a continuação de tempo quente, com céu pouco nublado ou limpo" em todo o território. As tempetaturas máximas devem rondar os 40 graus em Castelo Branco, Évora, Beja, Bragança, Vila Real, Braga, Santarém e Portalegre. Em Viseu e Lisboa, os termómetros deverão registar os 37 graus. Já na Guarda e em Coimbra são esperados 36 e 34 graus, respetivamente.Já no Porto, Aveiro, Sines e Sagres, as temperaturas máximas não devem superar os 29 graus.De acordo com o IPMA, as temperaturas mínimas devem variar entre os 16 graus (Setúbal) e os 25 graus (Portugal).Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Braga vão estar esta segunda-feira sob aviso vermelho devido ao tempo quente. O IMPA lançou ainda dois avisos laranjas para os distritos da Guarda e Castelo Branco. Já sob aviso amarelo, também devido a altas temperaturas, estão os distritos do Porto, Viseu, Coimbra, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora e Beja.