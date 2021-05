O IPMA prevê também vento fraco em todo o território de Portugal Continental.



Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O IPMA prevê também vento fraco em todo o território de Portugal Continental.

Para Lisboa pode contar com máximas de 30 graus, 26 para Faro e 23 para o Porto.



Os distritos mais quentes serão Évora e Beja, com 32 graus de máxima, seguindo-se Castelo Branco, com 31 graus.

As temperaturas vão subir esta quinta-feira e o céu vai estar pouco nublado, de acordo com o