Temperaturas máximas superiores a 30 graus em alguns distritos esta terça-feira

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã, em especial no centro e sul, podendo essa nebulosidade persistir em alguns locais do litoral centro durante o dia.Durante a tarde, o IPMA prevê aumento temporário de nebulosidade em alguns locais do interior da região Norte com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante oeste, sendo do quadrante leste no interior norte e centro até final da manhã, e soprando moderado a forte nas terras altas do interior Norte até meio da manhã.Está também prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões norte e centro.As temperaturas mínimas no continente variam entre os 14 graus Celsius (na Guarda) e os 17 (em Coimbra, Santarém e Faro) e as máximas entre os 25 (em Aveiro) e os 33 (em Braga).