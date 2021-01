Domingo de inverno marcado por temperaturas negativas

Este domingo o tempo vai manter-se muito frio, com céu muito nublado, previsão de chuva e neve acima de 400 a 600 metros, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Apesar das temperaturas se fixarem entre os 12 e os -3 graus em todo o território nacional, o IPMA avança que hoje vai registar-se uma pequena subida da temperatura máxima.Para Lisboa são esperadas máximas de 10 graus, 9 para Faro, 11 para o Porto e mínimas de 1 grau para os três distritos. Guarda será o destino mais frio, com as temperaturas máximas a rondar os 2 graus e mínimas de -3.