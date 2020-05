Com a chegada ao fim do Estado de Emergência, também o bom tempo regressa.No domingo em que se assinala o Dia da Mãe, pode contar com uma subida acentuada da temperatura, sendo a máxima prevista de 34 graus, de acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Apesar do céu nublado de Norte a Sul do País, as temperaturas altas vão fazer-se sentir.Lisboa conta com máximas de 31 graus, 29 para o Porto e Faro, 32 em Beja e Setúbal, 33 em Évora e 34 graus em Santarém, o distrito onde a temperatura vai ser mais elevada.Três concelhos do distrito de Faro e dois do distrito de Beja estão hoje em "risco elevado" de incêndio devido à previsão de temperaturas altas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA).

De acordo com a informação publicada no "site" do IPMA, estão em "risco elevado" de incêndio os concelhos de Almodôvar e Odemira, no distrito de Beja, e os concelhos de Aljezur, Silves e Alcoutim e Tavira, no distrito de Faro.

Há ainda vários concelhos de Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Setúbal Portalegre, Évora, Beja e Faro com "risco moderado" de incêndio.

O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, engloba cinco níveis, variando entre "reduzido" e "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação ocorrida nas últimas 24 horas.