Sol e temperaturas máximas a rondar os 30 graus previstos para esta sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta sexta-feira um tempo quase de verão com temperaturas a rondar os 30 graus de máximas.Poderá ainda contar com sol em todo o País à exceção de Braga e Porto para onde está prevista precipitação.Beja, Évora e Castelo Branco são os distritos mais quentes - com temperaturas de 30 graus - logo seguidos por Santarém, Setúbal e Faro, com 29 e 28 graus de máximas previstos.O litoral norte e norte do país contarão com temperaturas mais amenas não ultrapassando os 25 graus.Nas ilhas está previsto tempo nublado e temperaturas máximas entre os 26 e 26 graus.