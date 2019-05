Primavera quente com temperaturas máximas a alcançar os 39 graus

O tempo vai permanecer quente até ao final do mês. Nos próximos dias as temperaturas vão subir de forma gradual, mantendo-se elevadas até dia 1 de junho. Em algumas localidades de Portugal Continental, os termómetros vão atingir os 39 graus Celsius.



Segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este 'verão' na primavera deve-se a um anticiclone que se encontra a nordeste dos Açores e prevê-se que se instale numa corrente no leste do Continente a partir desta quarta-feira, dia 29, e se mantenha até ao final do mês.





O dia mais quente será mesmo quinta-feira, dia 30, onde são esperadas temperaturas máximas de 36 graus para Lisboa, Évora e Beja, 32 para o Porto, 39 para Setúbal e 30 para Faro. Os valores da temperatura máxima variam entre 30 e 35°C na generalidade do território.Estes valores previstos da temperatura máxima estão cerca de 10°C acima do valor médio para o mês de maio, de acordo com a mesma fonte.No inicio do mês de junho prevê-se uma descida de temperatura.