Semana marcada por vaga de calor intenso

As previsões apontam para que nos próximos dias haja uma subida gradual da temperatura, pelo que no fim de semana as máximas estarão próximas dos 40 graus em alguns locais do Alentejo e do Ribatejo.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica previsões de 39 graus em Alcácer do Sal e Coruche a partir de sexta-feira.O calor intenso resulta da circulação de uma massa de ar quente a partir do Interior da Península Ibérica. Por capitais de distrito, Santarém será a cidade mais quente, com a indicação de 38 graus, também na sexta-feira. No mesmo dia em Lisboa são esperados 35 graus, em Coimbra, 34 graus, e em Faro e no Porto 29 graus.Associado às altas temperaturas, o índice para os raios ultravioleta apresenta valores de oito para os próximos dois dias. O risco é, então, muito elevado, pelo que na exposição solar é recomendado o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar. É recomendado também evitar a exposição direta das crianças ao Sol.Face à previsão de calor, a Direção-Geral da Saúde recomenda a ingestão de muita água e sumos de fruta, refeições ligeiras e a permanência em locais frescos.