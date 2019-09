Sol e temperaturas máximas a subir esta quinta-feira. Termómetros chegam aos 30 graus

Está ainda previsto céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no Norte e Centro até meio da manhã. A partir da tarde espera-se um dia de sol em todo o país.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê esta quinta-feira uma pequena subida das temperaturas máximas em especial nas regiões do interior do País.Évora é o distrito mais quente, chegando a registar 30 graus, e é logo seguido pelos distritos de Castelo Branco, Faro e Santarém com 28 graus de máximas.O litoral norte do país - Viana do Castelo, Porto e Aveiro - apresentará temperaturas mais baixas comparadas com o resto do país não ultrapassando os 21 graus.