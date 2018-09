Termómetros chegam aos 35 graus em algumas regiões de Portugal Continental

Semana começa com subida das temperaturas em várias regiões do país.

07:29

O início desta semana é marcado por uma subida das temperaturas em todas as regiões de Portugal Continental. As temperaturas máximas podem mesmo alcançar os 35 graus em algumas localidades.



Segundo a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para a cidade do Porto são esperados 30ºC de temperatura máxima para esta segunda-feira, com céu limpo.

Em Lisboa, esperam-se máximas de 31ºC e céu limpo.



Já em Faro, as temperaturas esperadas para esta segunda-feira podem alcançar os 34ºC em algumas localidades do distrito, sendo que o céu vai estar pouco nublado.



Santarém e Évora vão ser os distritos com registo de temperatura mais elevado durante esta segunda-feira, sendo a máxima prevista para estas localidades de 35ºC e 34ºC, respetivamente.



Em risco muito muito elevado de exposição à radiação ultravioleta estão os distritos da Guarda, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja, no continente, o arquipélago da Madeira e as ilhas Terceira e Faial, nos Açores.



Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Portalegre e Faro, no continente, e as ilhas das Flores e S. Miguel, nos Açores, estão com níveis elevados.



Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.



O índice ultravioleta varia entre um e dois, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).