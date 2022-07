Ventos fortes provocam danos em Vila Nova da Barquinha e deixam família desalojada

Um "fenómeno meteorológico atípico" de ventos muitos fortes em Moita do Norte, concelho de Vila Nova da Barquinha, provocou esta quinta-feira danos materiais avultados em telhados de cinco habitações, deixando uma família desalojada, disse à Lusa o presidente da autarquia.

"Na localidade de Moita do Norte, concelho de Vila Nova da Barquinha, na Rua dos Cavaleiros, do número 42 ao número 46, verificou-se um fenómeno completamente atípico nesta altura do ano (...) com ventos muito fortes que levantaram os telhados destas cinco habitações, provocando danos significativos nos telhados e também junto ao solo", disse à Lusa Fernando Freire.

Segundo o autarca, que se deslocou ao local, o fenómeno, "presumivelmente um mini tornado", ocorreu cerca das 15:00 e terá demorado cerca de três minutos, deixando uma família desalojada neste município do distrito de Santarém.

"Não há danos físicos a registar, apenas danos materiais significativos, e temos uma família desalojada, com cinco pessoas, composto pelos dois progenitores e três filhos menores", disse Fernando Freire, tendo acrescentado que esta família "vai ser acolhida numa casa de emergência para situações excecionais" que o município detém na localidade de Praia do Ribatejo.

O autarca atribuiu o fenómeno a uma "consequência das alterações climáticas", tendo alertado que estas situações "são cada vez mais recorrentes" em termos globais e que se "vão agudizar se nada for feito para mitigar as suas causas e, em sequência, os seus efeitos".

No local esteve a Guarda Nacional Republicana e os Bombeiros de Vila Nova da Barquinha, assim como os elementos da Proteção Civil Municipal.