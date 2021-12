Mau tempo arruína o Natal em Salvaterra de Magos

Os ventos fortes que se fizeram sentir na véspera de Natal na zona de Salvaterra de Magos causaram quedas de árvores e provocaram danos em estruturas, habitações e viaturas. Apesar de não haver registo de feridos nem desalojados, os prejuízos materiais estimados são avultados, na ordem dos vários milhares de euros.Este sábado, o Ministério da Agricultura anunciou que está a proceder ao "levantamento dos prejuízos" e que posteriormente serão avaliadas as "medidas a adotar". "Até ao momento, apenas um produtor reportou prejuízos", acrescentou fonte ministerial, que apelou às vítimas do mau tempo que reportem as perdas.Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, "o fenómeno de ventos extremos" ocorreu às 14h57 e atingiu uma zona extensa, entre Foros de Salvaterra e Glória do Ribatejo. Os ventos derrubaram cerca de 60 árvores em terrenos agrícolas e na via pública, e entre as viaturas danificadas estão dois carros da GNR, o edifício da Brisa, na A13, uma estufa e o pombal de Joaquim Ferreira, que, emocionado, lamentava a sorte dos seus 150 pombos.Ao, o IPMA diz ser prematuro descrever a tempestade como um tornado. "Só depois de juntarmos toda a informação é que poderemos classificar o fenómeno que ocorreu em Salvaterra de Magos".Uma onda forte invadiu a praça (recentemente requalificada) na praia do Cabedelo, Figueira da Foz, e destruiu parte do passadiço, que estava a ser construído. A água chegou ao porto de pesca e a estrada chegou a estar cortada.A queda de uma árvore, derrubada por uma forte rajada de vento, destruiu este sábado um automóvel estacionado numa rua da Verdizela, concelho do Seixal. O incidente causou ainda o corte de eletricidade em algumas casas na zona.