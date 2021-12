Ministério da Agricultura vai fazer levantamento dos prejuízos causados pelo mau tempo em Salvaterra de Magos

O Ministério da Agricultura vai fazer "ainda hoje uma avaliação e levantamento dos prejuízos" causados pelos ventos fortes que assolaram na sexta-feira a região de Salvaterra de Magos, distrito de Santarém.

Numa resposta enviada à agência Lusa, o Ministério da Agricultura refere que essa avaliação e levantamento serão feitos pela Direção Regional da Agricultura e Pescas (Drap) de Lisboa e Vale do Tejo.

"Com base neste levantamento, o Ministério da Agricultura avaliará as medidas a adotar" precisa o Ministério da Agricultura, avançando que, até ao momento, "apenas um produtor reportou prejuízos à DRAP de Lisboa e Vale do Tejo.