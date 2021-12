Tornado em Salvaterra de Magos arrasou pombal, danificou casa e destruiu estufa. Proprietário perdeu 100 pombos

O tornado que levantou fortes ventos em Salvaterra de Magos, esta sexta-feira, deixou um enorme rasto de destruição. Para além de ter, que atingiram algumas viaturas, as rajadas que se fizeram sair afetaram várias casas e terrenos naquela localidade.Um proprietário contou ao CM que viu o seu pombal ser completamente arrasado pelo vento e que ficou sem cerca de 100 pombos-correio, do total de 150, que iriam começar a campanha daqui a um mês. Muitos dos animais foram encontrados mortos.Uma das casa no mesmo terreno ficou com o telhado danificado, tendo caído um painel solar e uma chaminé, arrancados pelo mau tempo."São muitos prejuízos. É arrasador. Ouviu-se um barulho ensurdecedor e tive que fugir para de baixo de um telheiro. Estava tudo pelo ar", descreveu o proprietário do terreno.