Um tornado formou-se na passada quarta-feira na zona de Bemposta, Abrantes, e deixou um rasto de destruição com dezenas de árvores arrancadas do chão e troncos partidos, revela o Mediotejo.Várias imagens divulgadas pelo mesmo meio mostram várias árvores caídas e destruídas.Segundo Manuel João Dias, presidente da junta de Bemposta, "nunca tinha visto uma coisa assim. Árvores com centenas de anos destruídas como se fossem papel", atirou em declarações ao Mediotejo.