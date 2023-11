Mais de cinco milhões de portugueses residem nos 108 municípios que recebem este ano a bandeira verde do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, devido às suas políticas amigas da família. São mais 13 autarquias do que no ano passado. A 15.ª edição do Observatório contou com a participação de 149 autarquias (de um total de 308), o maior número de sempre.









