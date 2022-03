Portugal registou, na semana de 8 a 14 de março, um total de 123 mortos por Covid-19 e 78 464 novos casos de infeção, de acordo com o boletim epidemiológico semanal da DGS.Segundo o documento, em termos de novos casos, há menos 811 do que na semana anterior, com a incidência de novos casos por 100 mil habitantes a descer 1%. O índice de transmissibilidade R(t) está nos 1,02.No que diz respeito à ocupação hospitalar, há 1140 internados e 66 internados em unidades de Cuidados Intensivos. O número representa uma redução de 85 internamentos e menos 12 em UCI numa semana.Lisboa foi a região com maior número de novos casos na última semana, com 31 950 casos, mais 1228 em relação à semana anterior, seguida do Centro com 15 894, menos 902 do que na semana anterior. O Norte registou 13 103 casos de infeção, mais 194 do que na semana passada.As mortes por Covid-19 registadas na última semana tiveram a seguinte distribuição geográfica: 38 no Centro, 36 em Lisboa e Vale do Tejo, 25 no Norte, 11 no Alentejo, oito no Algarve, três na madeira e dois nos Açores.