Os mais de 400 mil fiéis que, a 12 e 13 de maio, se encontrarão em Fátima para a primeira peregrinação aniversária do ano, vão consubstanciar o elemento humano de um primeiro ensaio para a vinda do Papa, em agosto, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).



A peregrinação deste mês será, com toda a certeza, a maior concentração de pessoas em Portugal até aos primeiros dias de agosto, pelo que as autoridades, para além da operação de segurança habitual do 13 de Maio, que envolve cerca de 700 militares da GNR, vão testar uma série de situações, sobretudo no domínio da prevenção de acidentes, crimes ou atentados.









