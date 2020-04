130 pessoas na sessão do 25 de Abril na Assembleia da República

O Presidente da República confirmou esta sexta-feira que vai participar na sessão comemorativa do 25 de Abril na Assembleia da República (AR), cerimónia que contará com cerca de 130 pessoas, muitas das quais integram o grupo de risco no quadro da pandemia da Covid-19.Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa fala num "número exíguo de deputados e meramente simbólico de convidados". Segundo a página oficial da AR, "no cômputo geral, e incluindo deputadas e deputados, estima-se em cerca de 130 o número total de presenças", número que "contrasta" com as "cerca de 700" de 2019. Do total de 130 presentes, 77 são deputados (1/3 dos 230), os restantes 53 serão convidados.Nestas cerimónias, entre os convidados estão sempre os antigos Presidentes da República, mas também membros da Associação 25 de abril, que, no caso concreto, têm idades consideradas de risco, ainda que o Parlamento assegure que vai respeitar as "distâncias de segurança recomendadas pelas autoridades de saúde".A realização da cerimónia recebeu o apoio maioritário de PS, PSD, BE, PCP e PEV. CDS-PP e Chega contestam a manutenção das celebrações tendo em conta as restrições impostas no País pelo estado de emergência. A AR sustenta a sua realização com "a importância da data evocada, génese do regime democrático em Portugal".O 10 de Junho dará lugar a uma "cerimónia simbólica" no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, segundo uma nota da Presidência. Marcelo já tinha cancelado a celebração na Madeira.A Associação 25 de Abril cancelou o desfile anual, mas Vasco Lourenço propõe que as pessoas vão à janela cantar ‘Grândola Vila Morena’ de Zeca Afonso.