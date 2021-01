Quinze idosos do Lar do Centro Social e Paroquial de Baguim, em Gondomar, que testaram positivo ou apresentaram sintomas da Covid-19 vão ser transferidos esta segunda-feira à noite para a Pousada da Juventude do Porto.



Em causa está a falta de condições da estrutura residencial para separar os utentes positivos dos negativos.





O caso foi comunicado pelo presidente da autarquia, Marco Martins.

Os utentes do espaço vão ser transferidos esta segunda-feira, pelas 20h30, para a Pousada da Juventude do Porto.