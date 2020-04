1852 pessoas impedidos de entrar em Portugal pelas fronteiras

Os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), com o apoio da GNR, controlaram 242 356 pessoas nos nove postos de controlo fronteiriço, desde 16 de março (data em que foi reposta, por acordo dos governos português e espanhol, a vigilâncias fronteiriça) até às 24h00 de domingo.

Segundo dados a que o CM teve acesso, no mesmo período foram impedidas de entrar em Portugal 1852 pessoas. Uma foi detida em Vila Verde de Raia, Chaves, com uma autorização de residência falsa.

Valença, no distrito de Viana do Castelo, é de longe o posto fronteiriço com mais movimento. Nestes 40 dias, passaram ali 106 323 pessoas, com 649 impedidas de entrar. Segue-se Vilar Formoso (Guarda) com 31 856 pessoas fiscalizadas por GNR e SEF e 116 impedidas de passar a fronteira. Caia (Portalegre) tem 30 723 pessoas alvo de controlo documental, tendo 499 delas sido barradas.

Recorde-se que Portugal e Espanha frisaram, desde o início do controlo fronteiriço, que esta se trata de uma ação destinada a vedar as deslocações de turismo e lazer entre os dois países. O controlo, destinado a conter a pandemia de Covid-19, vai continuar até 14 de maio, com a circulação rodoviária nas fronteiras luso-espanholas a ser permitida apenas a viaturas de transporte de mercadorias, de transporte de trabalhadores fronteiriços e a veículos policiais ou de socorro.





