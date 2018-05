Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ERSE lança novo simulador para consumidores escolherem luz e gás mais baratos

Diretor de tarifas e preços defendeu que "o exercício de escolha deve ser feito com frequência pelo menos anual".

Por Lusa | 08:05

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) lança esta terça-feira um novo simulador de preços da energia, que permite às famílias e empresas comparar todas as ofertas comerciais de eletricidade e de gás natural em Portugal continental.



O diretor de tarifas e preços da ERSE, Pedro Verdelho, defendeu que "o exercício de escolha deve ser feito com frequência pelo menos anual", adiantando que em Portugal a taxa de 'switching' (mudança de fornecedor) é superior a 30%, o que significa que em média há uma mudança a cada três anos.



"Estamos a fazer uma melhoria do simulador que disponibilizamos, que foi o primeiro, desde 2007. É altura de melhorá-lo, torná-lo mais fácil de utilizar [...] para facilitar os consumidores na sua escolha de comercializador no sentido de pagar menos", adiantou à Lusa o responsável.



Pedro Verdelho explicou que o desenvolvimento do mercado retalhista de eletricidade e de gás natural alargou a escolha dos consumidores, existindo "uma assimetria de informação entre o lado da oferta e o lado da procura, o que justifica que tenha que haver muita informação ao consumidor".



Além de reunir as ofertas para famílias e empresas com consumos até 41,4 kilovoltampere (kVA), o novo simulador, acessível a partir de hoje na página da ERSE na Internet, permite também aos vários agentes do setor terem acesso à base de dados com informação relativa a todas as empresas e a todas as ofertas, uma vez que os comercializadores têm obrigação de enviar todos os elementos ao regulador.



O simulador permite realizar dois tipos de simulação para o tipo de oferta - eletricidade, gás natural ou eletricidade e gás natural: uma simulação rápida (basta escolher entre os três casos pré-preenchidos) e uma simulação personalizada, em que são utilizados os dados retirados da fatura do consumidor/empresa.



Em novembro, foi lançado o portal Poupa Energia, gerido pela ADENE - Agência para a Energia, que também permite comparar as ofertas de eletricidade e de gás natural existentes no mercado e contratualizar a proposta pretendida.