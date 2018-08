Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tempo quente vai continuar

Esperam-se temperaturas acima dos 30 graus para os próximos dias.

08:33

Catorze distritos vão estar a partir de sábado com aviso amarelo devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Apenas Bragança, Vila Real, Viseu e Faro 'escapam' ao aviso.



Segundo as previsões do IPMA para o fim de semana, as temperaturas máximas vão atingir os 390 C em Beja e Évora, 370 C em Lisboa, 330 C em Faro e 320 C no Porto.



Durante a próxima semana, as temperaturas máximas vão situar-se acima dos 30 graus em vários distritos, estando previsto céu limpo na generalidade do território continental.