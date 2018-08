Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez famílias processam União Europeia por causa do clima

Tribunal Europeu aceitou a ação Pessoas pelo Clima, que inclui famílias portuguesas.

Por Beatriz Garcia e Edgar Nascimento | 09:10

O processo Pessoas pelo Clima - ação judicial de 10 famílias de sete países (Portugal, Alemanha, França, Itália, Roménia, Quénia e ilhas Fiji) e uma associação da Suécia - foi aceite pelo Tribunal Geral da União Europeia (UE). O processo conta com três casos de famílias portuguesas que sofreram danos devido às alterações climatéricas.



A família Conceição, da região Centro, sofreu um declínio na produção de colmeias. Já a família Carvalho, também do Centro, proprietária de terrenos, queixa-se das secas e das ondas de calor. Em 2017, o património ficou destruído por um incêndio.



Quem também sofreu devido à seca e ao calor foi a família Sendim e Caixeiro, do Sul, que teve quebras na produção agrícola. A Associação Zero está a acompanhar estas famílias e afirmou estar "satisfeita" com a decisão do tribunal.



A ação das 10 famílias contra o Parlamento e o Conselho europeus pretende denunciar os prejuízos consequentes das alterações climáticas.



A iniciativa, que conta com o apoio de académicos de faculdades de Direito da Europa, cientistas e associações do ambiente, quer aumentar a meta de redução de 40% dos gases com efeito de estufa até 2030, prevista no Acordo de Paris.



Investigação tem apoio de portugueses

Há um projeto que está a ser coordenado por Gerd Winter, docente da Universidade de Bremen (Alemanha), que conta com com o apoio de várias faculdades de Direito da Europa e está a ser desenvolvido com investigadores portugueses das faculdades de Direito do Porto e Coimbra.



Associações europeias acompanham processo

As 10 famílias que integram o processo ‘Pessoas pelo Clima’ juntaram-se através do envolvimento da rede de associações de defesa do ambiente da Europa relacionada com o clima e energia - a Rede Europeia de Ação Climática -, da qual a Associação Ambientalista Zero faz parte.



PORMENORES

Prazo de dois meses

O Parlamento e o Conselho europeus, acusados de não combaterem as alterações climáticas, devem apresentar a defesa nos próximos dois meses.



Direitos humanos

A Associação Zero diz que as famílias portuguesas exigem que o Tribunal Europeu assuma as alterações climáticas como uma questão de direitos humanos.