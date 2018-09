Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Infarmed garante que não faltará medicamentos para a doença de Parkinson

Autoridade do medicamento apelou aos doentes e aos médicos para que tenham moderação na compra e na prescrição.

Por Lusa | 17:25

A autoridade do medicamento garantiu esta sexta-feira que não haverá faltas de medicação para a doença de Parkinson em Portugal, mas apelou aos doentes e aos médicos para que tenham moderação na compra e na prescrição.



O conselho diretivo do Infarmed esteve esta sexta-feira reunido com laboratórios, sociedades científicas e representantes de doentes para avaliar alternativas terapêuticas ao medicamento Sinemet, que está em rutura de 'stock'.



Em conferência de imprensa no final da reunião, a presidente do Infarmed, Maria do Céu Machado, manifestou-se convicta de que não vai haver falhas no acesso à medicação, lembrando que se trata de um medicamento do qual depende muitas vezes a vida dos doentes.



O Infarmed apelou aos doentes para que não façam "uma corrida às farmácias", para criarem "stocks individuais" deste medicamento, lançando também aos médicos um apelo para que não haja prescrição exagerada.