Estradas na Serra da Estrela cortadas devido à queda de neve

Encontram-se encerrados esta tarde os troços Piornos/Torre e Torre/Lagoa Comprida.

08.11.18

As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela fecharam esta quinta-feira à tarde ao trânsito devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.



De acordo com a fonte, às 16h30, encontravam-se encerrados os troços Piornos/Torre e Torre/Lagoa Comprida. À mesma hora, a circulação ainda era possível nos restantes troços da montanha.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje "queda de neve acima dos 1.400/1.600 metros de altitude, diminuindo a cota para os 1.200/1.400 metros a partir do meio da tarde".