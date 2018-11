Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jackpot de 37 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Para Portugal veio esta sexta-feira um terceiro prémio no valor de 32 mil euros.

20:51

Ninguém acertou na chave desta sexta-feira do Euromilhões. No próximo sorteio vai estar em jogo um jackpot de 37 milhões de euros.



A chave sorteada do Euromilhões desta sexta-feira-feira tem os números 14, 17, 32, 37 e 49.



As estrelas correspondem aos números 11 e 12.



O código sorteado do M1lhão é o HND 16105.



Nota: Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial.