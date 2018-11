Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mau tempo deixa rasto de destruição no País

Proteção Civil registou 719 ocorrências entre a 00h00 e as 18h30 deste domingo.

Por Francisca Genésio e Ana Silva Monteiro | 01:30

Ruas que se transformaram em rios, carros submersos, quedas de árvores, estradas cortadas e inundações: foram alguns dos efeitos do mau tempo durante o dia de ontem. Lisboa foi o distrito mais afetado, totalizando quase metade do número de ocorrências registadas (719) entre a 00h00 e as 18h30 deste domingo.



Em Benfica, a chuva intensa e o vento forte levaram à queda de árvores, provocando danos em "pelo menos cinco viaturas que estavam estacionadas", disse ao CM Ricardo Marques, vice-presidente da junta de freguesia. Em Belas, Sintra, uma rotunda quase ficou submersa. Mem Martins, Massamá e outras localidades do concelho foram afetadas por cheias. Dezenas de estradas chegaram mesmo a ser cortadas. Em Cascais, três pessoas ficaram desalojadas devido a uma inundação.



A norte do País foram registadas dezenas de ocorrências, a maioria relacionada com inundações e quedas de árvores. Em Esposende foi registado um galgamento do mar. Entrou na rua do Farol e acabou por levantar a calçada, deixando alguns buracos numa zona que acabou por ser, pouco depois, vedada pela Proteção Civil. Em Vila Verde, um muro secular da casa da câmara ruiu parcialmente.