Avião que declarou emergência em pleno voo aterrou no aeroporto de Beja

Aeronave com seis pessoas a bordo descolou de Alverca após reparação e ficou sem instrumentos quando estava no ar.

14:34

Dois F-16 da Força Aérea Portuguesa conseguiram fazer aterrar em segurança no aeroporto de Beja um Embraer com os instrumentos de navegação avariados. Outros dois F-16 estavam em prontidão, bem como a Marinha para o caso de aterragem de emergência no mar. @fap_emfa @MarinhaPT — João Cravinho (@JoaoCravinho) 11 de novembro de 2018

Um avião de passageiros da Air Astana (companhia aérea do Cazaquistão) que foi alvo de reparações nas oficinas da OGMA em Alverca ficou sem instrumentos durante o voo e declarou emergência. A aeronave acabou por aterrar no aeroporto de Beja pouco depois das 15h00, após cerca duas horas de voo, confirmou aofonte do aeroporto alentejano.A NAV adianta que a aterragem aconteceu após duas tentativas falhadas. O Embraer com seis pessoas a bordo aterrou na pista 19R, apurou oO episódio foi acompanhado por vária autoridades nacionais. A Força Aérea fez deslocar dois caças F-16 para acompanhar a aeronave. O avião terá descolado por volta das 13h30.Segundo oapurou, os pilotos conseguiram recuperar algum controlo sobre o avião e conseguiram fazer a aterragem de emergência em Beja, embora só à terceira tentativa. Os Bombeiros de Beja foram mobilizados para o aeroporto.Fonte da Força Aérea adianta aoque foram deslocados dois aviões F 16 para acompanhar a aeronave, que será um Embraer EJ 190LR da companhia Air Astana. A bordo segue uma tripulação de seis pessoas, que deu o alerta para a falha nos instrumentos de voo pocuo depois da descolagem.A NAV, agência de navegação aérea portuguesa, confirma aoque existe uma "situação de emergência declarada", mas não revela mais pormenores.O site Flight Radar mostra a trajetória errática da aeronave desde que saiu da Alverca até aterrar em Beja."Dois F-16 da Força Aérea Portuguesa conseguiram fazer aterrar em segurança no aeroporto de Beja um Embraer com os instrumentos de navegação avariados. Outros dois F-16 estavam em prontidão, bem como a Marinha para o caso de aterragem de emergência no mar", disse o Ministro da Defesa, João Cravinho, na rede social Twitter.(Em Atualização)