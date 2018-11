Aeronave tem capacidade para cerca de 100 passageiros e é operado por seis tripulantes.

15:11

Informações do site AirAstana.com

O avião Embraer ERJ-190LR da família dos Embraer E-Jet, do modelo Embraer 190 que teve o seu primeiro voo a 12 de março de 2004.O avião tem nove lugares de classe executiva e mais 88 lugares em classe económica.A aeronave serve especialmente para voos de média duração com uma capacidade máxima para percorrer 4500 quilómetros.A aeronave opera com dois pilotos e quatro membros de cabine.