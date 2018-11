Ministro confirma que hipótese de amaragem de avião em emergência foi considerada

João Cravinho revela que foram mobilizados meios da Marinha Portuguesa.

16:28

Dois F-16 da Força Aérea Portuguesa conseguiram fazer aterrar em segurança no aeroporto de Beja um Embraer com os instrumentos de navegação avariados. Outros dois F-16 estavam em prontidão, bem como a Marinha para o caso de aterragem de emergência no mar. @fap_emfa @MarinhaPT — João Cravinho (@JoaoCravinho) 11 de novembro de 2018

O ministro da defesa nacional, João Cravinho, confirmou na rede social Twitter que a Força Aérea Portuguesa disponibilizou dois F-16 para fazer aterrar em segurança no aeroporto de Beja um Embraer com os intrumentos de navegação avariados.Ainda no mesmo 'tweet' o ministro revela que outros dois F-16 da Força Aérea estavam em prontidão juntamente com a Marinha para o caso de uma aterragem de emergência no mar.Ao que oconseguiu apurar a possibilidade de amaragem na Comporta era uma das hipóteses."É este o lema dos F-16 e que foi colocado mais uma vez em prática. Hoje um ato tão heróico quanto discreto salvou a vida a 6 pessoas e evitou aquilo que seria um grande acidente", pode ler-se na mensagem da Marinha Portuguesa no Facebook.

"A todos os envolvidos na aterragem da aeronave, que ficou sem comandos esta tarde, em Beja, parabéns. Em especial aos nossos camaradas da Força Aérea e aos dois F-16. BZ. Orgulho imenso", acrescentam na mesma mensagem.