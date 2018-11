Chuva persistente e forte avança para sul e dura até à madrugada de segunda-feira

Mau tempo tem causado grandes transtornos na região de Lisboa, este domingo.

Por Lusa | 18:45

A chuva forte e persistente vai deslocar-se mais para sul, depois de ter caído este domingo sobretudo na região Centro do território continental, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Em comunicado divulgado cerca das 17h00, o IPMA avisa que é esperado que, "nas próximas horas", a chuva "se desloque mais para sul, podendo registar-se quantidades significativas de precipitação acumulada nesta região".



Segundo as previsões do IPMA, a queda de chuva contínua, e por vezes forte, acabará na madrugada de segunda-feira.