Temporal na Grande Lisboa provoca inundações em várias localidades

Proteção Civil regista 115 inundações desde a meia-noite. Vários concelhos têm estradas alagadas.

12:09

A chuva intensa que se abateu na manhã deste domingo sobre a Grande Lisboa está a provocar inundações em várias localidades.A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou este domingo 219 ocorrências relacionadas com o mau tempo e mais de metade ocorreram no distrito de Lisboa, sobretudo inundações, avançou à Lusa aquela entidade.O adjunto de operações nacional da ANPC Manuel Cordeiro adiantou que as 219 ocorrências foram registadas entre as 00h00 e as 12h55 e envolveram 498 operacionais e 78 veículos.Em Belas (Sintra) uma rotunda ficou praticamente submersa, em Mem Martins e Massamá e outras localidades do concelho de Sintra, há várias estradas cortadas.No Estoril, o mau tempo deixou o relvado do Estádio Coimbra da Mota alagado e obrigou à interrupção do jogo de futebol entre o Estoril e o Paços de Ferreira, a contar para a II Liga. Na praia de São Pedro do Estoril, os acesso ao areal ficaram completamente submersos por uma corrente de água lamacenta.Uma árvore de grande porte caiu na Rua da Venezuela, em Lisboa, perto da estação de comboios de Benfica. Na capital há várias estradas inundadas.A maior parte das ocorrências registaram-se em Lisboa devido à forte chuva que começou a cair a partir do final da manhã.Segundo a Proteção Civil, no distrito de Lisboa registaram-se 126 ocorrências, das quais 115 devido a inundações, 23 por queda de árvores e 18 para limpeza de árvores.O adjunto de operações nacional da ANPC sublinhou que em Oeiras os cursos de água estão com "um caudal elevadíssimo".No resto do país, Manuel Cordeiro referiu que se registaram, entre as 00h00 e as 12h55, 15 ocorrências em Coimbra, 13 em Viseu e no Porto.O mesmo responsável disse ainda que a chuva vai continuar a ciar ao longo da tarde, mantendo-se o aviso de mau tempo até às 18h00.Uma queda de uma árvore deixou danos irreparáveis numa viatura estacionada na Rua Tenente Valadim perto da Avenida 24 de Julho.Se tem fotos do mau tempo, pode enviar os seus vídeos e fotos para portal@cmjornal.pt ou na secção Eu Reporter CM do site do