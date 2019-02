Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

15 peões multados em menos de 24 horas por atravessarem rua fora da passadeira

Guarda Nacional Republicana detetou 1200 infrações durante operação 'Peão Seguro'.

Por Lusa | 12:45

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou na quarta-feira 1200 infrações, 431 das quais por excesso de velocidade e 343 por estacionamento indevido, no âmbito da operação de trânsito e segurança rodoviária "Peão em Segurança".



Em comunicado, a GNR adianta que fiscalizou na quarta-feira diversos peões e 3.487 condutores, tendo detetado, em 24 horas, 1.200 infrações em estradas nacionais, municipais e arruamentos no interior de localidades de todo o país.



Das 1200 infrações detetadas, 431 deveram-se a excessos de velocidade, 343 por estacionamento indevido nos passeios e em outros locais destinados ao trânsito de peões, obrigando-os a circular pela via, e 104 por estacionamento a menos de cinco metros ou em passagem assinalada para travessia de peões.



A GNR detetou também 53 infrações por utilização indevida do telemóvel durante a condução, 23 condutores com excesso de álcool, dos quais seis foram detidos por possuírem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.



Na nota, a GNR destaca ainda 17 infrações por desrespeito à sinalização luminosa, a deteção de 15 peões a fazerem o atravessamento incorreto na faixa de rodagem e sete automobilistas por não moderação da velocidade na aproximação às passadeiras.



Na Operação "Peão em Segurança", a GNR realizou "ações de fiscalização e sensibilização, com o objetivo de contribuir para a melhoria das condições de segurança e mobilidade dos peões, incutir comportamentos mais seguros por parte de todos os utentes e prevenir a ocorrência de acidentes de viação por atropelamento".