Euromilhões sem totalistas engorda jackpot para 115 milhões de euros

O sorteio do Euromilhões não contemplou nenhum vencedor, prevendo-se um "jackpot" de 115 milhões de euros no próximo sorteio, anunciou esta terça-feira a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



O sorteio realizado ditou três segundos prémios com o valor de 236.598,07 euros, e oito 3.ºs prémios, com o valor de 20.736,32 euros, não tendio sido contemplado nenhum apostador português.

Com 1.565,78 euros foram contemplados 33 apostadores, um deles em Portugal.

A chave sorteada:

Os números: 2, 26, 29, 36 e 49

E as estrelas: 3 e 9



Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.