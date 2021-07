Capitania do Funchal recomenda a embarcações que fiquem nos portos de abrigo

A capitania do Funchal divulgou este domingo avisos de mau tempo e vento forte para o arquipélago da Madeira, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções por forma a que estas permaneçam nos portos de abrigo", lê-se nas informações divulgadas pela autoridade marítima regional que têm por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso de mau tempo refere que o vento vai soprar "entre os 51 e os 62 quilómetros/hora de qualquer direção".

Por seu turno, o de vento forte na orla costeira da Madeira indica que o aviso está em vigor até às 06h00 de segunda-feira.

Acrescenta que o vento será de norte/nordeste "moderado a fresco, aumentando gradualmente para fresco a muito fresco, por vezes forte a partir da tarde".

A capitania também menciona que a visibilidade vai ser "boa a moderada" e a ondulação será até 2,5 metros na costa norte e até um metro na parte sul da ilha.

O movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo está a decorrer com normalidade.