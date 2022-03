Saiu em liberdade, com termo de identidade e residência, o rabino do Porto detido na sexta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) por alegadas ilegalidades na emissão de certificados de nacionalidade a judeus sefarditas, incluindo o do milionário russo Roman Abramovich. Daniel Litvak, que esteve a ser interrogado durante duas horas, terá ainda de entregar o passaporte, ficando impedido de sair do País, e de se apresentar às autoridades judiciais três vezes por semana.