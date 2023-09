Santos Silva deseja "maiores êxitos" ao novo cardeal Américo Aguiar

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, felicitou o bispo Américo Aguiar, que este sábado foi investido cardeal pelo Papa Francisco, desejando-lhe os "maiores êxitos".

"Saúdo e felicito o novo cardeal da Igreja Católica, D. Américo Aguiar. Desejo-lhe os maiores êxitos no desempenho desta nova responsabilidade, assim como bispo da diocese de Setúbal", lê-se numa mensagem na conta oficial do presidente do parlamento na rede social X (antigo Twitter).

O novo bispo de Setúbal, Américo Aguiar, foi este sábado investido cardeal pelo Papa Francisco, no consistório, na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, tornando-se no 47.º cardeal português da História.

Américo Aguiar, até agora bispo auxiliar de Lisboa, recebeu o anel e barrete cardinalícios, assim como a bula de criação, tendo-lhe sido atribuído o título da Igreja de Santo António de Pádua na Via Merulana, em Roma.

Com 49 anos, Américo Aguiar passa a integrar o Colégio Cardinalício, que tem por missão aconselhar o Papa, sendo o segundo cardeal mais jovem, depois do da Mongólia, o italiano Giorgio Marengo, missionário da Consolata.

Natural de Leça do Balio, Matosinhos, licenciado em Teologia e mestre em Ciências da Comunicação, o até agora bispo auxiliar de Lisboa foi ordenado sacerdote em 2001, sendo integrado na Diocese do Porto.

Nesta, desempenhou vários cargos, como pároco e vigário-geral. Foi também diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Conferência Episcopal Portuguesa e presidente da Irmandade dos Clérigos, antes de ingressar na Diocese de Lisboa.

Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 e coordenador geral da organização da visita, em agosto, do Papa a Portugal, foi um dos 21 novos cardeais (18 dos quais eleitores) anunciados por Francisco em 09 de julho.