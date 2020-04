22 pessoas detidas por desobediência desde a renovação do Estado de Emergência em Portugal

22 pessoas foram detidas por desobediência e 145 estabelecimentos foram encerrados desde a renovação do Estado de Emergência em Portugal, esta sexta-feira, dia 03 de abril, de acordo com comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI).



"Foram detidas 22 pessoas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência", pode ler-se através da nota.

No mesmo período, foram também encerrados 145 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.



Recorde-se que no primeiro Estado de Emergência, que vigorou entre os dias 22 de março e 02 de abril, registaram-se 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1708 estabelecimentos comerciais.